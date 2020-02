OM – FC Nantes (1-3) : les 5 enseignements du match

true

Retour en dedans pour Payet, l’OM tire la langue

Ménagé à Lille dimanche (2-1), Dimitri Payet a offert un retour en dedans. Rarement touché par ses milieux en première mi-temps, le meneur de l’OM s’est montré sans génie et peu aidé par Valère Germain et Dario Benedetto (aucun ballon échangé pendant 70 minutes). Coupable sur le deuxième but du FCN, Valentin Rongier a lui sans doute payé son erreur (remplacé par Marley Aké, 71e).

Gourcuff avait préparé son coup face à Villas-Boas

Christian Gourcuff avait choisi de densifier son entrejeu pour bloquer le milieu adverse. Bien lui en a pris puisque sa stratégie a fonctionné à merveille. Étouffés, les joueurs d’André Villas-Boas ont été pris dans l’intensité et défaillants dans les duels. La mainmise des Canaris aujourd’hui ne souffre d’aucune contestation.

Limbombé décisif à gauche

De retour dans le onze du FC Nantes, Anthony Limbombé a livré une prestation plutôt propre. Très actif en début de match dans le couloir gauche, c’est de belle manière qu’il a ouvert la marque d’une tête plongeante au second poteau (0-1, 34e). Son manque de compétition l’a fait plonger logiquement par la suite, où il été remplacé par Abdoulaye Touré (73e).

Lafont fébrile, la flèche Bamba

Ce n’est pas ce samedi qu’Alban Lafont aura donné tous les gages de sécurité attendus au FC Nantes. D’abord fébrile sur une demi-volée de Valentin Rongier (captée en deux temps), le gardien des Espoirs n’a pas eu la main assez ferme sur l’égalisation de Morgan Sanson (39e). Il a été mieux en seconde période… À l’inverse, Kader Bamba confirme être le dynamiteur du jeu offensif des Canaris. Auteur d’une superbe frappe enroulée, l’ailier en est à un but et deux passes décisives sur les trois derniers buts des siens.

Gonzalez n’est plus invaincu en L1 !

L’OM est enfin tombé en 2020. Marseille était jusqu’alors la seule équipe de Ligue 1 avec le PSG à être invaincue en championnat. Dans le même registre, Alvaro Gonzalez a lui aussi perdu son invincibilité. Le défenseur central espagnol a connu sa première défaite en L1 à son 18e match (12 succès et 5 nuls jusque-là). Son CSC du temps additionnel est plus qu’un symbole.