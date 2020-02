OM – FC Nantes (1-3) : Gourcuff aussi a pris une bonne leçon à Marseille

true

Le FC Nantes a réussi LE plus gros coup de cette 26e journée de L1 en s’imposant à Marseille (3-1). Samedi, les hommes de Christian Gourcuff ont signé un tour de force tactique pour faire déjouer les Marseillais, qui manquent clairement de souffle sur la durée.

Après la rencontre, le coach du FC Nantes a admis que la pelouse et le côté joueur de l’OM avaient aidé les Canaris à réussir un tel exploit. « Les séquences où on pouvait jouer à une touche, ça aurait été beaucoup plus difficile à la Beaujoire. C’est un facteur qui nous bride à domicile », a-t-il fait constater après la rencontre. Le gazon du Vélodrome n’est pas le seul allié marseillais sur lequel a pu compter le FC Nantes. Les 60 000 supporters présents au stade ont aussi galvanisé les Canaris.

Les supporters de l’OM ont galvanisé le FC Nantes

« Quand on se déplace à Marseille, c’est autre chose en termes de concentration et d’investissement, reconnaît Gourcuff dans le quotidien gratuit 20 Minutes. Mais c’est vrai pour toutes les équipes… Et toutes n’ont pas gagné ici ! » « Toute l’équipe a fait le travail et on s’est serré les coudes, l’ambiance du stade nous a portés et nous a aidés à hausser notre jeu », confirme Andrei Girotto.