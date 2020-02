OM – FC Nantes (1-3) : les Canaris ont fait forte impression à Villas-Boas

true

Fin de série pour l’OM, battu par le FC Nantes ce samedi après 14 matches sans défaite en Ligue 1 (1-3). André Villas-Boas ne s’est absolument pas caché derrière son petit doigt pour expliquer cette défaite.

« On n’a pas bien joué, c’est une victoire méritée pour le FC Nantes. Ils ont bien joué, mieux que nous aujourd’hui. C’est ma responsabilité, a admis l’entraîneur de l’OM au micro de Canal+ après la rencontre. Ce deuxième but nous a tué la confiance malgré un changement de système pour réduire les espaces. » Au-delà des manquements de son équipe, Villas-Boas a mis l’accent sur la prestation de grande qualité des Canaris.

« Techniquement, c’était fort »

« Ils ont bien pressé, ils étaient bien placés. Nous, on n’a pas réussi à pas faire grand-chose, a-t-il ajouté. Nantes a fait un très bon match, on a souffert avec les pertes de balle. Techniquement, c’était fort. Ils nous ont posé des problèmes. C’est dommage. La différence va se réduire, mais on doit continuer. Il faut calmer les joueurs, un peu frustrés. Ils sont fatigués. Le public était là pour nous mais on doit continuer pour chercher plus de régularité dans les résultats. On va désormais miser sur la récupération, plus mentale que physique. »