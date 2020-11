OM - FC Nantes (3-1) : Gourcuff accable ses joueurs et pose la condition absolue pour les relancer

C’est un tout petit FC Nantes qui s’est incliné face à l’OM ce samedi à l’Orange Vélodrome (1-3). Sans solution et plombés par un but de Florian Thauvin dès la première minute, les Canaris n’ont jamais vraiment su rivaliser avec les Marseillais. Christian Gourcuff en est totalement conscient.

« C’est un coup d’arrêt, on ne se voile pas la face. Il n’y a pas eu de match, a-t-il réagi en conférence de presse. Il était déjà plombé par le premier but venu très facilement. La première période confirme toutes nos difficultés défensives, il y a trop d’espaces entre nos lignes, on n’est pas cohérent dans les déplacements, on permettait aux Marseillais de prendre de la vitesse constamment. On peut être heureux de n’être mené que 2-0 à la pause. »

« Il faut qu’on retrouve cette assise défensive pour pouvoir jouer »

Malgré tout, le coach du FC Nantes a vu une embellie en seconde période. Il a manqué une assise défensive nécessaire à ce niveau-là. « À 3-0, l’OM a géré, on a pu montrer des velléités, on sauve la face, mais je n’ai pas l’impression qu’il y ait eu vraiment un match. Il faut qu’on retrouve cette sérénité, cette assise défensive pour pouvoir jouer, c’est une condition pour gagner des matches, mais déjà pour pouvoir jouer », a-t-il soufflé. Le FC Nantes est toujours 14e de L1 avant les matches de dimanche.