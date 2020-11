OM - FC Nantes (3-1) : les 3 TOPS et les 3 FLOPS du match

Thauvin et Benedetto buteurs

Secoués par les supporters avant leur arrivée au Vélodrome, les joueurs de l’OM n’ont pas tardé à réagir en scorant d’entrée par Florian Thauvin (1-0, 1e). Le champion du monde est ainsi devenu le meilleur buteur de l’OM du 21e siècle et totalise 4 buts et 5 passes cette saison en L1. Dario Benedetto, plutôt remuant en attaque, a ouvert son compteur en transformant un penalty sans trembler (3-0, 61e).

Rongier hyperactif, Cuisance décisif

Valentin Rongier, qui souhaitait briller contre son ancien club, a réussi son coup. Le milieu de l’OM a été au four et au moulin, surtout en première période. Il a brillé aux côtés d’un très utile Michaël Cuisance, passeur décisif sur le deuxième but olympien. L’ancien Munichois a aussi été très précis sur ses coups de pied arrêté.

Alban Lafont était trop seul

Malgré la sécheresse du résultat final, Alban Lafont a réalisé une brillante prestation, dans la lignée de ses précédentes. Auteur d’une double parade décisive devant Cuisance et Benedetto (7e), le portier des Canaris a récidivé devant « Pipa » avant de sortir un arrêt incroyable sur une petite pichenette de Payet (22e). Il ne peut pas grand chose sur les trois buts encaissés.