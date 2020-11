OM - FC Nantes (3-1) : Payet a réparé son coup bas aux supporters

L’ambiance était électrique samedi à Marseille. Avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’OM et le FC Nantes (3-1), plusieurs dizaines de supporters ont bloqué le bus des joueurs phocéens alors que ces derniers s'apprêtaient à quitter le centre d'entraînement RLD direction le Vélodrome.

Si l'échange n'est resté qu'au stade des invectives musclées et n'a pas dérapé, un cas particulier a néanmoins embrasé un peu plus les supporters phocéens : Dimitri Payet. Selon RMC Sport, « le ton est monté avec Dimitri Payet, avec un échange très musclé avec le n°10 de l’OM qui au départ, ne voulait pas descendre, et qui n’a pas apprécié certaines paroles des supporters ».

Payet a laissé tirer le penalty à Benedetto

Il faut dire que le meneur de jeu de l'OM n'a sans doute pas tout fait pour se mettre les supporters marseillais dans la poche. La Provence relève en effet que l'intéressé n'aurait pas montré une attitude exemplaire, avec un détail qui ne transpirait pas le respect. « L'attitude du Réunionnais, qui a gardé ses écouteurs pendant tout l'échange, a d'autant plus agacé les supporters qui ont demandé à l'effectif d'être digne de ce maillot », a glissé le quotidien régional.

Conscient d’avoir sans doute dépassé les limites sur ce coup, le milieu de 33 ans s’est rattrapé pendant le match en laissant tirer le penalty du 3-0 à Dario Benedetto, ce qui n’était pas prévu au départ. « La saison dernière, il avait tiré le penalty mais ce n'était pas autorisé, a confié Villas-Boas après coup. Cette fois, je l'ai autorisé. J'ai pris ce risque, ça a marché. On aurait pu être ici et me condamner pour ça. » Benedetto, lui, a enfin ouvert son compteur cette saison. Tout est bien qui finit bien ?