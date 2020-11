Comptant deux matches en retard en Ligue 1, l'Olympique de Marseille peut faire une belle opération ce samedi avec la réception du FC Nantes. Sixième du classement avec 18 points, les Olympiens peuvent grimper sur le podium en attendant les matches de leurs autres rivaux ce week-end. Du côté des Canaris, ce déplacement au Vélodrome peut être l'occasion de réaliser enfin un match référence cette saison.

OM – FCN, c'est à 17h sur Téléfoot