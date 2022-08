OM - FC Nantes : Mbemba savoure son premier but au Vélodrome, Appiah affiche ses regrets

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dennis Appiah (FC Nantes) : « On a eu beaucoup d'occasions au début, on peut les faire douter. On a la chance de revenir mais ils prennent le dessus avec de la réussite. On a pourtant vu qu'ils doutaient. On a manqué de réussite, sur le deuxième but ils ont montré plus de gnaque que nous. C'est dommage, on a donné beaucoup d'énergie mais on ramène rien. »

« On a travaillé, ça a payé »

Chancel Mbemba (OM) : « On savait que ca allait être très difficile. Il fallait faire plaisir aux supporters. On a mouillé notre maillot, félicitations à l'équipe. C'est grâce à tous mes coéquipiers. Mon but ? On se bat ensemble, ce n'est pas facile mais j'ai pris l'opportunité. On joue match par match et on savait que ce serait difficile avec Simon aujourd'hui, on l'a vu à la vidéo. On a travaillé ça a payé. Alexis Sanchez a beaucoup de qualités mais joue beaucoup pour l'équipe, c'est ce qui est important. »