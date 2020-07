OM, FC Nantes – Mercato : comment Villas-Boas a dribblé la concurrence pour Gueye

true

Dans les petits papiers du FC Nantes et du Stade Rennais au mercato, Pape Gueye s’est engagé en faveur de l’OM. Le contact qu’il a eu avec André Villas-Boas l’a convaincu.

N’en déplaise à certains : Pape Gueye (19 ans) sera un joueur de l’OM la saison prochaine. Le milieu du Havre s’est engagé mercredi avec le club phocéen pour les quatre prochaines années et a rejoint ses futurs coéquipiers en stage au Portugal.

« C’est un grand club, qui est connu dans le monde entier. Tous les joueurs rêvent de jouer un jour à l’OM, affirme Gueye sur le site officiel de l’OM. C’est ce que j’envisageais étant petit, donc aujourd’hui je suis très heureux d’être ici. On connaît les supporters, le stade Vélodrome, la ville. Ils ont fait du bon boulot, l’année dernière. Ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Tout était là pour que je signe. »

Villas-Boas a liquidé son forfait pour Gueye

La C1 n’est pourtant pas l’argument qui a le plus convaincu Gueyer de choisir l’OM plutôt que le FC Nantes ou encore le Stade Rennais. André Villas-Boas a fait basculer son choix en entretenant le contact par téléphone depuis plus de dix jours ! « Un procédé qui n’est pas dans les habitudes de l’entraîneur marseillais et qui a fait mouche auprès du joueur, dont les parents sont des supporters du club », précise L’Équipe. La première recrue estivale de l’OM a même rencontré hier le groupe et AVB, de retour d’une balade à vélo. L’occasion de se voir enfin, en chair et en os.