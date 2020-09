OM, FC Nantes - Mercato : Lincoln pourrait être l’attaquant ferré par Villas-Boas !

André Villas-Boas a trouvé le meilleur écran de fumée qui soit pour éviter de parler de la piteuse prestation de l’OM contre le LOSC (1-1) : donner du biscuit sur le mercato. Comme attendu, c’est dans le secteur offensif que le club phocéen a jeté toutes ses forces. « On avance, a confirmé AVB hier soir après la rencontre. C’est un petit joueur de 18 ou 19 ans qui va arriver. Il vient ici pour travailler, ce n’est pas un attaquant de référence. C’est une pépite comme vous dites souvent. »

Le technicien portugais n’en a pas révélé plus sur l’identité de la future recrue mais ce ne sera pas les pistes évoquées, notamment la dernière en date qui menait jusqu’à Luis Suarez (Watford). « Son nom n’est jamais sorti. J’ai gagné ! Il prend l’avion demain soir (aujourd’hui), je crois. Est-il Portugais ? Non ! »

Lincoln rassemble tous les arguments

Pendant la nuit, les insiders se sont donc mis à creuser et un nom semble ressortir du lot : Lincoln ! Le jeune buteur de Flamengo (19 ans) est suivi depuis cet été par le FC Nantes, qui n’a jamais réussi à trouver un terrain d’entente avec le club brésilien. Celui-ci attendait plus de 10 millions d’euros pour un transfert. Courtisé également par l’ESTAC en L2, du fait de son rachat par City Group, il pourrait être le joueur que Villas-Boas a ferré à l’OM, même si Flamengo semblait vouloir le conserver cette saison. On connaît néanmoins la force de persuasion d’AVB et son attrait assumé pour les joueurs sud-américains. Messaoud Benterki a d’ailleurs souligné hier tard sur la Chaîne L’Équipe que l’intéressé était Brésilien. À confirmer.