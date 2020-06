OM, FC Nantes – Mercato : prix demandé, clubs intéressés… Le clan Pape Gueye se confie !

true

Sur le site du Phocéen, un membre de l’entourage de Pape Gueye (Le Havre, 21 ans) a évoqué l’imbroglio avec Watford et les solutions du milieu de terrain.

En fin de contrat au Havre, Pape Gueye (milieu, 21 ans) essaie actuellement de casser le pré-contrat qu’il a signé du côté de Watford pour se remettre sur le marché et rejoindre l’un de ses courtisans en Ligue 1. Si le SCO Angers a pris un temps d’avance, prenant contact avec le joueur et commençant à discuter d’un dédommagement auprès des Hornets, l’OM et le FC Nantes – qui sont également intéressés – ont aussi une vraie carte à jouer.

Une indemnité de 2 à 3 M€ à payer à Watford

Sur le site du « Phocéen », un proche du joueur confirme que Watford est ouvert au dialogue : « Watford peut demander des indemnités de rupture, mais ils ne peuvent pas obliger Pape à jouer pour eux. Cette clause a été fixée par le club à 5 M€, mais elle est loin de la réalité d’aujourd’hui puisque la valeur des joueurs a chuté de moitié avec la crise sanitaire. Au moment de sa signature, la valeur de Pape était évaluée entre 2 et 3 M€, et aujourd’hui Transfermarkt le situe à 1.6 M€. Le club qui veut le récupérer doit donc négocier une baisse de cette clause avec Watford ».

Très chaud pour l’OM

Par ailleurs, le clan Pape Gueye confirme que l’OM est très chaud et que le joueur n’est pas insensible à cette piste : « L’OM est un des clubs les plus intéressés par Pape, c’est clair. Il y a aussi Metz, Strasbourg, Angers, Nantes, des clubs allemands, portugais et espagnols. Arsenal nous a aussi contactés avec un salaire trois fois supérieur. Mais Pape veut jouer en Ligue 1 deux ou trois ans avant de partir à l’étranger, et l’OM est clairement dans sa short-list. Ce serait un super club pour lui ».