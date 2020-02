OM, FC Nantes : Rongier a aimé le tacle de Villas-Boas au Stade Rennais 

true

André Villas-Boas enchaîne les conférences de presse. Mercredi soir, l’entraîneur de l’OM était d’humeur plus badine après la victoire de son équipe à Saint-Étienne (2-0). « Je peux avancer qu’il s’agit de notre meilleur match à l’extérieur, a ainsi apprécié Villas-Boas. Nous avons été sérieux, disciplinés. Tout ça avec seulement deux jours de repos. Malgré tout, nous avons su trouver les espaces. Notre victoire est amplement méritée. »

Lundi, le coach de l’OM affichait un visage plus fermé. S’il a comme d’habitude répondu à toutes les interrogations des médias sans s’en détourner, AVB n’a pas manqué de tacler le Stade Rennais après la polémique arbitrale survenue contre le FC Nantes (3-2).

« Le clash Mbappé-Tuchel au PSG ? Je n’ai rien à voir avec ça. L’histoire du week-end c’est plus les hors-jeu lors de Rennes-Nantes et le temps additionnel de huit minutes. Cela m’inquiète un peu. On n’a pas eu de communiqué de Létang cette fois-ci », a-t-il fait remarquer. Ce tacle dans les règles a été particulièrement apprécié par que Valentin Rongier. L’ancien capitaine du FC Nantes, club ennemi de Rennes, a aimé le tweet du Phocéen reprenant les propos de son entraîneur à l’OM. « Forcément Rongier aime ça », a glissé le média olympien avec le sourire. Mieux vaut en rire.