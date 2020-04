OM, FC Nantes : Rongier, premier joueur de L1 prêt à réduire son salaire

true

Valentin Rongier (OM, 25 ans) serait prêt à baisser son salaire si cela pouvait permettre à la Ligue 1 de repartir en ces temps de crise sanitaire.

Il se passe quelque chose en Ligue 1. Philippe Piat l’a annoncé : des négociations ont démarré avec les clubs et les joueurs de L1 pour penser à une réduction des salaires et ainsi freiner les effets de la crise sanitaire.

« En ce qui concerne les joueurs en France, comme ils sont en chômage partiel, ce qui est certain, c’est qu’ils ont déjà perdu 16% de leurs salaires, glisse sur RMC Sport le président de l’UNFP. Nous sommes en discussion avancée avec les clubs. On va avoir une réunion la semaine prochaine pour valider un accord que l’UNFP a négocié avec les représentants et qui permettra de montrer que les joueurs auront une action très importante au niveau des salaires. »

Valentin Rongier (25 ans) était déjà au courant de ces négociations. Le milieu de terrain de l’OM fait même partie de ceux qui seraient prêts à baisser leurs émoluments si cela permettait à la Ligue 1 de s’y retrouver.

🎙Rongier :«Renoncer à nos salaires ? On n’en a pas parlé, mais personnellement j’en suis capable si ça peut permettre au club de sauver une grosse partie d’argent et de rééquilibrer la balance. On ne vit pas à flux tendu et on ne pense pas qu’à l’argent.»(@francetvsport) #TeamOM pic.twitter.com/F5abBFAtg2 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 1, 2020

« Renoncer à notre salaire ? Sincèrement on en n’a pas parlé encore entre nous. Il y a des discussions entre l’UNFP et les clubs pour trouver une solution, a déclaré l’ancien capitaine du FC Nantes sur France Télévisions. À titre personnel, je serai capable de le faire si cela peut permettre au club de sauver de grosses sommes d’argent, et de rééquilibrer la balance. Ce serait un geste fort, on ne vit pas à flux tendu, et faire cela monterait aussi aux gens que l’on ne pense pas qu’à l’agent et que l’on est autre chose que ça… »