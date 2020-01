OM, FC Nantes : Rongier rend un vibrant hommage à Sala

true

Ancien coéquipier d’Emiliano Sala au FC Nantes, le milieu de l’OM Valentin Rongier parle de l’attaquant argentin avec émotion un an après sa disparition.

Un an après la disparition d’Emiliano Sala dans le crash de l’avion qui l’emmenait à Cardiff, le monde du football est toujours en deuil. Une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce tragique accident doit rendre ses conclusions à la fin du mois de mars. L’ancien attaquant du FC Nantes est toujours vivement apprécié chez les anciens coéquipiers.

« C’est impressionnant la quantité de gens qui continuent de nous envoyer des messages et nous soutiennent, témoigne son frère Dario dans L’Équipe. Il y a même des supporters de Nantes qui sont venus jusqu’ici. Son coiffeur aussi est venu. Du côté des coéquipiers, Nicolas Pallois. La dernière fois que nous sommes allés en France, en novembre, on s’est vus. Et ce jour-là, il y avait aussi Andrei Girotto. Avec Nicolas, nous avons une très belle relation, nous parlons beaucoup. »

« J’adore les mecs comme ça »

Valentin Rongier, qui fut le capitaine de Sala au FC Nantes, aurait aussi beaucoup à dire à sa famille sur les qualités d’homme et de joueur qu’il était dans un vestiaire. « Ce mec avait tout le temps le sourire, c’était un gros bosseur qui détestait perdre, a confié le milieu de l’OM dans La Provence. J’adore les mecs comme ça. Quand tu l’as dans ton équipe, tu sais qu’il va tout donner à l’entraînement, jusqu’à la dernière minute. En dehors, c’était un top mec. »