OM, FC Nantes, Stade Rennais – Mercato : le dossier Pape Gueye n’est pas encore refermé

true

Pape Gueye (21 ans) a beau avoir été présenté comme un joueur de l’OM sur ce mercato, son ancien club de Watford entend faire jouer ses droits sur le terrain juridique.

Pape Gueye (21 ans) a déjà gagné un surnom à l’OM : la Pioche. Comparé à Paul Pogba, l’ancien milieu du Havre a déjà fait bonne impression depuis son arrivée pour les quatre prochaines saisons. Le club phocéen a d’ailleurs réussi un joli coup en récupérant un joueur libre, qui avait signé un pré-contrat en faveur Watford l’hiver dernier avant de se rétracter.

Watford veut aller au bout pour Gueye

Les Hornets n’entendent toutefois pas en rester là et compte bien faire valoir ses droits sur le terrain juridique. Selon les informations du Phocéen, l’état-major de Watford est actuellement en train de préparer un dossier pour se défendre dans ce litige et semble déterminé à aller au bout. « Le club anglais est sûr de son fait, le contrat proposé à Gueye étant absolument réglementaire et enregistré à la Ligue anglaise, ajoute le site marseillais. Du côté de l’OM, on ne semblait pas très inquiet. »

Pour rappel, Gueye était suivi par le FC Nantes et le Stade Rennais cet été mais son choix s’est très rapidement porté sur l’OM.