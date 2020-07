OM, FC Nantes, Stade Rennais – Mercato : un club a failli faire capoter le dossier Pape Gueye

false

Pape Gueye, annoncé par l’OM comme son nouveau joueur ce mercredi, a été très sollicité pendant ce début de mercato. Outre le FC Nantes et le Stade Rennais, Villarreal l’a aussi sondé.

Pape Gueye (19 ans) sera-t-il un joueur de l’OM ? Si le club phocéen a officialisé sa venue hier, les derniers bruits laissent à penser que Watford va revenir à la charge pour compliquer cette opération.

Villarreal a tenté le coup Gueye ce mardi

En attendant, L’Équipe dresse la liste de ses courtisans cet été et la liste est longue. Outre le FC Nantes et le Stade Rennais, l’ancien milieu du Havre était également pisté par le SCO d’Angers et le FC Metz. On apprend aussi ce jeudi que Villarreal a tenté une approche de dernière minute dans la journée de mardi ! Sans succès.