OM - FC Nantes : une brillante opération portée par Rongier va faire grand bruit

Les joueurs de l’OM commencent à avoir des fourmis dans les jambes. Et pour cause, deux matches ont été reportés contre le RC Lens et l’OGC Nice en raison de la crise sanitaire. Si tout se passe bien, les hommes d’André Villas-Boas reprendront le chemin de la L1 samedi au Vélodrome face au FC Nantes (17h).

Rongier porte l'opération

Pour cette rencontre comptant pour la 12e journée de L1, l’OM portera un maillot spécial. Le logo Uber Eats sera remplacé par #SupportersDeNosRestos, en solidarité avec les restaurateurs. « Afin de continuer à soutenir les 17 000 restaurants indépendants partenaires - soit 70 % des 25.000 restaurants partenaires qui utilisent Uber Eats en France - implantés dans plus de 220 agglomérations françaises, Uber Eats lance une opération de soutien unique : #SupportersDeNosRestos. L'application reversera ainsi 1 million d'euros sous forme de dons attribués par les utilisateurs de l'application lors de leur commande du 20 au 29 novembre », explique le site officiel de l’OM.

« En ces temps critiques pour de nombreux français, les restaurateurs sont particulièrement touchés. Nous soutenons pleinement l'initiative de notre partenaire majeur UberEats et allons mobiliser la communauté OM pour qu'un maximum de restaurants marseillais puisse bénéficier de cette aide », a confié Grégoire Kopp, directeur de l'Impact de l'OM.