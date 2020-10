OM - Girondins (3-1) : Gasset juge la grande première de Ben Arfa

Jean-Louis Gasset n’a pas ménagé Hatem Ben Arfa. A peine débarqué aux Girondins de Bordeaux, l’entraîneur à la casquette l’a directement titularisé contre l’OM hier soir (1-3) et revient sur cette grande première.

« J'avais décidé de le faire jouer une heure. Il valait mieux le faire jouer tout de suite avant les prochains matches, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il était dans une équipe qui était dominée techniquement donc il n'a pas reçu beaucoup de bons ballons à part l'action où son but est refusé. On a vu la différence entre une équipe qui joue la Ligue des champions et une autre, comme la nôtre, qui va devoir se bagarrer. Les gens qui pensent qu'ils sont techniques voient le niveau qu'il faut atteindre pour l'être vraiment. Ce soir (hier), on a vu qu'on avait encore beaucoup de travail. »

L’ancien coach en a profité pour louer le niveau de jeu de l’OM. « Techniquement, l'OM était bien au-dessus de nous. Ce que je regrette, ce sont nos deux entames de mi-temps où on est un peu trop timides et Thauvin nous met un but ''à la Thauvin''. Marseille nous a fait beaucoup courir et on a beaucoup couru dans le vide », a-t-il conclu.