OM, Girondins – Mercato : le SCO Angers fonce sur une piste défensive de Longoria

Cité parmi les cibles de l'OM et des Girondins de Bordeaux pour renforcer le couloir droit de la défense, Akim Zedadka (Clermont, 26 ans) n'est toutefois pas vu comme une priorité dans les deux grands clubs nommés. Une situation qui pourrait profiter à un autre pensionnaire de l'élite.

D'après Le 10 Sport, le SCO Angers serait conquis par les prestations de l'ancien du RC Lens, révélation de Ligue 2 cette saison (35 apparitions). Le club du Maine et Loire est même décrit comme « l'un des clubs les plus actifs » pour l'attirer.

Du côté du Clermont-Foot, on n'a toutefois pas renoncé à l'idée de conserver Zedadka et on discute également d'une prolongation de contrat. Le club auvergnat souhaite s'appuyer sur lui ainsi que sur les autres héros de la montée (Houtoundji, Allevinha, Bayo) pour vivre cette première expérience en Ligue 1. Affaire à suivre.