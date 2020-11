OM, Girondins, OL - Mercato : le dossier Giroud torpillé par le Stade Rennais ?

Olivier Giroud est décidément inoxydable. Après avoir annoncé ses intentions de départ au mercato hivernal si rien ne bougeait à propos de son temps de jeu à Chelsea, l’attaquant des Blues s’est distingué hier en marquant le but victorieux face au Stade Rennais (2-1). En 25 minutes, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (44 réalisations en 105 capes) a touché 17 ballons et a marqué sur son unique tir cadré. Frank Lampard ne pouvait que s’en réjouir après la rencontre.

Après Rennes, Lampard compte encore plus sur Giroud

« Quand il entre et qu'il joue comme ça, c'est fantastique, se félicitait le coach des Blues, ne cachant pas un certain embarras. J'ai un problème parce que Tammy joue bien aussi. J'ai deux joueurs très performants pour un seul poste, mais c'est un bon problème, a affirmé le coache de Chelsea après la rencontre. Oli est un grand professionnel. Il s'entretient tellement bien que son jeu s'améliore avec l'âge. La question de son avenir n'est pas nouvelle. Il est en grande forme en ce moment et il aura des matches comme titulaire, surtout au moment des fêtes, quand on devra jouer tous les deux ou trois jours. J'espère qu'il sait à quel point je l'apprécie, même s'il ne joue pas autant qu'il voudrait. »

« J’y vais à fond, j’y crois »

De telles déclarations pourraient faire changer d’avis Giroud sur ses vélleités de départ au mercato hivernal. « J’y vais à fond, j’y crois et ça me permet d’apporter ma pierre à l’édifice. Quand le coach fait appel à moi, je fais le boulot, j'essaye d’apporter quelque chose, rien de plus », a concédé le champion du monde. Forcément une mauvaise nouvelle pour l’OM, l’OL, les Girondins de Bordeaux et l’Inter Milan qui seront à ses trousses en janvier 2021.