OM, Girondins, OL - Mercato : un club se détache pour Olivier Giroud

C’est presque devenu un marronnier du football français. Chaque année, Olivier Giroud sort du silence pour expliquer qu’il pourrait être tenté d’aller voir ailleurs si Chelsea ne lui accorde pas plus de temps de jeu.

Son agent a confirmé cette tendance pas plus tard que la semaine dernière en précisant qu’un challenge nouveau serait privilégié à un retour en Ligue 1, où l’OM, l’OL et les Girondins de Bordeaux sont intéressés. L’attaquant de l’équipe de France pourrait être servi. Selon Nicolo Schira, l’Inter Milan va revenir à la charge après avoir déjà tenté un essai l’hiver dernier. Sans réussite.

« Olivier Giroud est toujours une cible de l’Inter Milan en janvier 2021, assure le spécialiste des transferts sur Twitter. Antonio Conte l’apprécie et le joueur veut du temps de jeu pour l’Euro 2021. Giroud pourrait quitter Chelsea cet hiver. » Du côté de Frank Lampard, on a temporisé hier devant la presse : « Ces déclarations ne m’ont pas surpris. Je connais très bien Oli. Je serai toujours honnête avec lui. Il s’entraîne dur. Il veut jouer. Quand il ne joue pas, il est un soutien incroyable pour les autres joueurs. Quoi qu'il arrive, le moment venu, nous parlerons entre adultes, comme nous l'avons fait en janvier dernier. »

Olivier #Giroud is still an #Inter’s target for January. Antonio #Conte appreciates him and the french striker would like to play more in the view of Euro2020. Giroud could leave #Chelsea in the winter #transfers window. #CFC