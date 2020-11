OM : le Covid-19 pourrait prolonger la trêve des hommes de Villas-Boas !

L’OM est actuellement quatrième du classement de L1 avec 18 points... et un match en retard. Les Marseillais devaient en effet recevoir le RC Lens le 30 octobre au Vélodrome mais la rencontre a été reportée en raison des trop nombreux cas positifs au Covid-19 décelés chez les Sang et Or. La donne pourrait être la même avec la réception de l’OGC Nice, programmée le samedi 21 novembre au retour de la trêve internationale.

Le danger d’un report est réel. Une quinzaine de membres du groupe professionnel étant positifs au Covid-19, le club azuréen ne disputera en effet pas d’entraînements collectifs cette semaine. Alors qu’ils devaient partir en sélection, Andy Pelmard (Espoirs français) et Jordan Lotomba (Suisse) ont dû rester en quarantaine. L’identité des autres porteurs n’a pas filtré, mais l’OGCN craint que leur nombre ne grossisse dans les jours à venir.

« Le 28 octobre, la LFP avait décidé du report de OM-RC Lens alors que l’effectif artésien comptait toujours 11 joueurs positifs et 7 membres du staff, rappelle L’Équipe dans son édition du jour. La multitude de cas au Gym et le risque d’en voir apparaître d’autres posent déjà la question de la tenue du prochain match des Aiglons. Ce sera dans dix jours. »