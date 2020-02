OM : le FC Nantes a donné un sérieux coup de pouce à Villas-Boas

true

L’OM cherche son second souffle. À Nîmes, ce soir, pour lancer la 27e journée de L1 (20h45), les hommes d’André Villas-Boas vont s’atteler à gommer leur défaite contre le FC Nantes samedi dernier à domicile (1-3) afin de repartir du bon pied.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Forcément déçu par la prestation de ses joueurs samedi dernier à l’Orange Vélodrome, Villas-Boas ne les a pas accablés en coulisses. Le technicien portugais est conscient des limites de son turnover imposé par l’étroitesse de sa marge de manœuvre en terme d’effectif. Publiquement, il est resté sur cette ligne.

Villas-Boas a tiré les bienfaits du revers contre le FC Nantes

« Au bout du compte, cette défaite face à Nantes est une bonne chose, on sera bien sur l’aspect mental, a-t-il glissé avant de se rendre aux Costières. On a toujours été réguliers dans notre championnat. Le plus important pour nous est de reprendre une série de victoires. Je l’ai dit au groupe : après le match à Saint-Étienne (2-0), nous étions tous contents d’avoir creusé un écart de 8 à 9 points sur nos pour- suivants. Ce n’est pas quand nous revenons à cet écart que nous devons penser que nous sommes dans la misère, dans la tristesse. »