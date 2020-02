OM : le mercato, l’ASSE, un gros coup de pression…Payet avait des choses à dire

true

L’ASSE

« C’est un club dans lequel je suis resté 4 ans, il m’a permis de progresser. J’aime toujours retourner là-bas. C’est toujours plaisant de jouer dans ce stade-là »

L’OM à l’heure actuelle

« Il ne faut pas paniquer car la situation est moins confortable, mais on sait que le parcours en 2e partie de saison sera plus difficile. Il faudra prendre des points. Il faudra garder cette solidité défensive et être plus performant offensivement. Il faut être efficace devant, car les situations on les a. On a la chance d’être solide, donc un but peut suffire à nous faire gagner les matchs. J’avais part de mes inquiétudes au coach au retour de la trêve hivernale pour ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Avec Bielsa, on était mal revenu en janvier et après c’était parti en freestyle. Mais là on a pris des points quand même. »

Dario Benedetto

« Dario a un petit coup de moins bien. Il participe beaucoup au jeu et au pressing, donc il manque un peu de lucidité dans le dernier geste. On se trouve bien au coeur du jeu, mais au coeur du but, il faut qu’on améliore notre relation. »

La Ligue des Champions

« L’objectif c’est de ramener le club en C1. Je pense comme le coach, se qualifier en C1 c’est bien, mais la jouer c’est mieux. Si on n’a pas l’effectif pour la jouer, je me poserais les bonnes questions pour savoir je reste ou si je vais voir ailleurs. Il faut avoir un effectif conséquent pour au moins sortir des poules de la Ligue des Champions. C’est pour ça que je dis qu’il faudra prendre ses responsabilités dans le prochain mercato. »