OM : le Stade Rennais a approché Diouf avant le départ de Létang !

true

Décédé mardi soir des suites du coronavirus, l’ancien président de l’OM Pape Diouf (68 ans) avait été approché par le Stade Rennais pas plus tard que cet hiver.

Pape Diouf s’en est allé, emporté par le coronavirus, et laissera un grand vide chez tous les amoureux du ballon rond. L’ancien président de l’OM, âgé de 68 ans, fut un homme très apprécié dans le milieu, notamment de par sa proximité avec les joueurs et les observateurs.

C’était le cas de Philippe Doucet. Le journaliste de Canal+, proche de Diouf, a révélé que ce dernier avait été approché par le Stade Rennais pour la succession d’Olivier Létang à la présidence du club breton.

Nouvel hommage des MTP 1994 à Pape Diouf. 💙🤍 📸 @MTP_1994_ pic.twitter.com/YNCNXd9LzX — Actu Foot (@ActuFoot_) April 1, 2020

« Une fois qu’il est parti de l’OM, vous vous doutez bien qu’il a de multiples propositions pour reprendre d’autres clubs en tant que président, a expliqué Doucet au Late Football Club. Et puis cet hiver, je peux le dire maintenant, il a été approché par le Stade Rennais alors qu’Olivier Létang était en suspens. Il n’était pas encore éjecté. Pape Diouf a été approché, au point d’ailleurs qu’on a émis l’idée que je pourrais apporter une touche bretonne à sa candidature en le suivant éventuellement. Et j’ai senti que pour la première fois, il était titillé et qu’il aurait peut-être dit oui. » Nicolas Holvecj a finalement été nommé président du Stade Rennais le 18 mars.