OM Mercato : Longoria fait une annonce fracassante sur le départ de Mbappé et les droits TV

Le départ de Kylian Mbappé va-t-il impacter le dossier des futurs droits TV ? Selon Pablo Longoria, ce ne sera pas le cas. Loin de là. En se basant sur les précédents en Liga, le président de l’OM ne se fait pas trop de souci pour les équipes de Vincent Labrune.

« La Liga a continué à grandir sans Neymar, Messi, Cristiano »

« Ce que je ne comprends pas, c’est ce fatalisme sur la perte de Mbappé et les droits télé et cette phrase populaire : Dieu merci, le PSG est venu sauver les droits télé du football français, a indiqué le président de l’OM à As. La Liga a continué à grandir sans Neymar, Messi, Cristiano. Pourquoi ? Car vous racontez une histoire pendant la semaine. Le niveau footballistique de la Ligue 1 est élevé. »

