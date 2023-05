OM, LOSC : ciao Tudor, Daniel Riolo envoie Fonseca sur le banc de Marseille !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Le départ d’Igor Tudor se précise. Daniel Riolo apprécie l’entraîneur de l’OM mais ne serait pas surpris ni horrifié de le voir quitter la Canebière cet été. « Je pense que Longoria aimerait continuer avec lui mais la décision appartiendra à Tudor, a-t-il affirmé hier soir au micro de RMC Sport. Je suis pour la continuité dans un club mais pourquoi pas le remplacer s'il voit que son groupe ne peut pas être réceptif deux ans de suite. » En cas de départ de Tudor, ce même Riolo aurait déjà son remplaçant tout trouvé en Ligue 1 : Paulo Fonseca (LOSC).

« Ce serait un super entraîneur pour l’OM »

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM, a-t-il lancé à la cantonade. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »

Si Fonseca devait quitter le LOSC, l’OM n’aurait pas la partie gagnée pour autant. La radio sportive rappelle que le coach portugais est courtisé, notamment en Premier League.

🎙@DanielRiolo :"Je pense que Longoria aimerait continuer avec lui, mais la décision appartiendra à Tudor. Je suis pour la continuité dans un club mais pourquoi pas le remplacer s'il voit que son groupe ne peut pas être réceptif deux ans de suite" pic.twitter.com/FiduVn97gO — After Foot RMC (@AfterRMC) May 29, 2023

Bastien Aubert

