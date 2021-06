OM, LOSC – Mercato : Alexander Nübel arrive bel et bien en Ligue 1

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Si l'OM et le LOSC étaient pendant longtemps dans la course pour attirer Alexander Nübel (Bayern Munich, 24 ans), c'est bien l'AS Monaco qui va rafler la mise pour la doublure de Manuel Neuer. Alors que Mohamed Toubache-Ter annonçait l'arrivée d'un gardien dimanche sur le Rocher pour concurrencer Benjamin Lecomte, RMC Sport a levé le voile sur son identité... Et sans surprise, ce sera bien Nübel.

Monaco a obtenu un prêt de deux ans !

L'ancien portier de Schalke04 est attendu dès ce week-end à Monaco pour passer sa visite médicale. Le Bayern comptant toujours sur lui pour succéder à Manuel Neuer, il débarque pour un prêt de 24 mois sans aucune option d'achat.

Pour rappel, l'OM – qui cherche un n°1 bis à Steve Mandanda – et le LOSC – toujours en quête du remplaçant de Mike Maignan (Milan AC) – bataillent désormais pour le gardien espagnol de l'AS Roma Pau Lopez.

