OM, LOSC, OGC Nice, Stade Rennais, Strasbourg, Reims : ils sont dans l’équipe type

Le Stade Rennais a encore fait exploser l’OL. Après le récital de l’aller au Roazhon Park, les Rouge et Noir se sont imposés avec la manière hier au Groupama Stadium (4-2) et ont signé LA démonstration du week-end en L1.

Ce n’est donc pas une surprise si pas moins de quatre joueurs rennais figurent dans l’équipe type : Baptiste Santamaria, Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier et Gaëtan Laborde. Dans les buts de l’OGC Nice, Walter Benitez a fait le job à Montpellier (0-0) tandis que le Rémois Wout Faes a été encore une fois solide à Angers (1-0).

Que dire du RC Strasbourg ? Auteur d’un joli but contre l’AS Monaco (1-0), Alexander Djiku est présent, tout comme le milieu alsacien Sanjin Prcic et son coach Julien Stéphan. Auteur d’un but lors de la large victoire de l’OM hier à Brest (4-1), Amine Harit a également distillé une passe décisive.

