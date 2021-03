OM, LOSC, OL - Mercato : les 3 clubs à la lutte pour un colosse bien connu de Depay

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Alors que l'Olympique Lyonnais et le LOSC sont en course avec le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco pour le titre de champion de France, les deux premiers clubs cités sont également à la lutte, avec l'Olympique de Marseille, pour recruter un international néerlandais lors du prochain mercato estival.

Une bataille à trois

Riechedly Bazoer Credit Photo - Icon Sport

En effet, selon les informations du média batave De Telegraaf, le milieu de terrain défensif Riechedly Bazoer serait sur les tablettes de l'OM, l'OL et Lille. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le défenseur central de 24 ans évolue actuellement au Vitesse Arnhem, actuel 4e d'Eredivisie. En 22 matchs disputés cette saison en championnat, l'international néerlandais (6 sélections) a inscrit 4 buts.