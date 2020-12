OM, LOSC, OL : Pierre Ménès se mouille pour celui qui détrônera le PSG

Le PSG a démarré timidement cette saison mais semble bien parti pour la dominer en championnat. Malgré deux défaites en début de parcours, les hommes de Thomas Tuchel ont rapidement relevé la tête pour prendre le leadership de la L1 devant certains courtisans aux dents longues. Le LOSC, l’OL et l’OM en font partie, loin devant un Stade Rennais qui a vite lâché prise.

Pour autant, ces équipes auront-elles assez d’épaisseur pour titiller le PSG jusqu’au printemps prochain. Le LOSC par exemple ? « Non » selon Pierre Ménès. Une réponse spontanée qu’il a ensuite argumenté.

Pierre Ménès reste séduit par le LOSC

« Je ne vois pas de vrai concurrent à Paris pour le titre. Je suis désolé de briser l’ambiance et encore, je le dis tous les ans. Depuis que les Qataris sont là : c’est la moindre des choses. Même si Lille est séduisant, je pense que Paris ne sera pas du tout la même équipe après une vraie coupure durant la trêve hivernale, malgré les difficultés rencontrées en début de saison, a-t-il commenté dans sa pastille Pierrot Face Cam. Les joueurs vont prendre un rythme de croisière qui sera difficile à suivre même pour le LOSC. Néanmoins, ça n’ôte rien à toutes les qualités et ce côté séduisant qu’à le jeu lillois. C’est quand même très impressionnant cette façon qu’ils ont de répéter match après match, des prestations abouties défensivement, au milieu, en attaque… Avec beaucoup de rotation. C’est quand même une équipe qui fait plaisir à voir, et pour l’instant beaucoup plus que le PSG. »