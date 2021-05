OM, LOSC, OL, Stade Rennais, FC Nantes – Mercato : plusieurs clubs de L1 à l'affût pour Harit

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

La descente surprise de Schalke04 en Bundesliga 2 attise quelques convoitises en Ligue 1. En effet, selon Sport 1, plusieurs clubs français s'intéresseraient notamment à l'ailier Amine Harit (23 ans). Titulaire indiscutable mais auteur d'une saison assez moyenne (31 apparitions, 2 buts, 6 passes décisives), l'ancien joueur du FC Nantes ne sera pas retenu en cas d'offre.

Harit, ça reste cher malgré la descente de Schalke04

Si le média allemand ne précise pas l'identité des clubs intéressés, Amine Harit n'est toutefois pas à portée de toutes les bourses. Acheté 8 M€ au FCN en 2017, l'international marocain (11 capes) dispose encore d'un très long contrat à Gelsenkirchen (2024) et sa valeur marchande demeure élevée (12 M€ selon Transfermarkt).

Évoqué à l'OM en janvier dernier, l'ancien Canaris peut également convenir à d'autres ambitieux de Ligue 1. Le LOSC – qui va perdre du monde dans les couloirs (Bamba, Ikoné) – peut être intéressé. De même que le Stade Rennais et l'OGC Nice, qui apprécient ce genre de profil et dispose des moyens pour l'attirer. A Lyon, Juninho a dit qu'il cherchait un ailier « qui va vite et qui défend ». Cela peut aussi correspondre. Affaire à suivre...