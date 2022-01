OM - LOSC : Sampaoli et Gourvennec fulminent, Sanches insulte le peuple marseillais

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La montagne a accouché d’une souris. Hier, l’OM et le LOSC n’ont pas réussi à se départager en clôture de la 21e journée de L1 malgré des occasions de part et d’autre (1-1). Réduits à dix suite à l’expulsion de Benjamin André en fin de première période, les Dogues ont su endiguer les vagues marseillaises en seconde.

« Nous avons eu les occasions de marquer plusieurs fois, mais nous n’avons pas eu de réussite. Il me semble que nous avons eu 22 occasions de marquer, a soufflé Jorge Sampaoli en conférence de presse. On a eu la domination mais il nous a manqué un peu de chance. L’équipe en face était bien regroupée, nous étions tout le temps dans la moitié de terrain adverse. Je ne me souviens pas de beaucoup d’occasions de l’adversaire, à part sur un but annulé. Mais les 15 dernières minutes, cela a été un monologue de l'OM. »

Le doigt d’honneur de Sanches

De son côté, Jocelyn Gourvennec pestait contre le rouge d’André. « L’exclusion de Benjamin est extrêmement sévère, a-t-il regretté. Cela change la donne. Après, même si on était un de moins, on est restés extrêmement rigoureux. Les joueurs ont réussi un gros match tactique. On a fermé l’axe et on les a obligés à passer par les côtés. Ils ont mis beaucoup de ballons au cœur de la surface, où c’est notre point fort. Je suis content du travail défensif de tout le monde et de l’organisation générale. »

La note de la soirée a été gâchée par le très vilain geste de Renato Sanches à l’égard du public marseillais. Au moment de son remplacement dans les dernières minutes, le milieu de terrain portugais a adressé un doigt d’honneur aux supporters de l’OM qui l’avaient chahuté pendant une bonne partie du match. L’image est sans équivoque.

