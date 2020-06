OM : McCourt aurait confié la vente du club à un négociateur sans scrupule du PSG

true

L’OM s’est rapproché ces derniers temps d’un certain Pini Zahavi, et pas seulement pour débloquer le transfert de son milieu Morgan Sanson (25 ans).

Morgan Sanson fait partie des joueurs de l’OM sur lesquels André Villas-Boas a beaucoup compté cette saison. Associé à Valentin Rongier et Boubacar Kamara, l’ancien milieu du Montpellier HSC a crevé l’écran dans son style box-to-box. Ce registre est particulièrement recherché en Angleterre, où Sanson pourrait rebondir la saison prochaine.

À condition qu’un club mette un prix qui satisfasse Frank McCourt, et que son standing plaise à Sanson. Pour remplir ces deux conditions, Pini Zahavi s’est récemment rapproché du joueur de 25 ans afin de lui trouver un point de chute anglais. Cela dit, le rapprochement de celui qui a permis l’arrivée de Neymar au PSG en 2017 irait bien au-delà du cas Sanson dans l’esprit de McCourt.

« Zahavi est là pour la vente du club »

« Si Zahavi venait juste pour Sanson, il s’en serait foutu royalement. Il a autre chose à faire que de vendre Sanson. Directeur sportif ? Non. Il est derrière une stratégie plus globale de McCourt, il a l’objectif de faire de l’argent pour redresser un peu l’OM, assure le journaliste de C-News Thibaud Vérizian. Zahavi, officiellement, il arrive pour vendre Sanson. Mais il n’est pas là que pour ça. Pour moi, Zahavi est là pour faire du business pour l’OM. Je pense qu’il est là pour la vente du club, pour trouver des sponsors, pour faire des trucs beaucoup plus gros. »