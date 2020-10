OM - Mercato : après Dia et Touré, Longoria a encore tenté de piocher au Stade de Reims !

Le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich s’organise. Toutes les parties semblent d’accord pour que le latéral droit de l’OM quitte Marseille pour signer en Bavière. Le club phocéen s’active donc pour chercher son remplaçant. Le temps presse.

Deux pistes ont déjà été éventées ces dernières heures : Fabien Centonze et Kenny Lala. Selon Foot Mercato, l’OM disposerait de deux autres pistes en L1 et à l’étranger. Entre temps, nos confrères assurent que Pablo Longoria s’est renseigné sur le profil de Thomas Foket (Stade de Reims, 26 ans).

Le directeur sportif espagnol de l’OM n’a pas exploré cette piste comme il l’avait fait auparavant avec Boulaye Dia et El Bilal Touré. S’est-il rendu compte que le latéral belge réalise un début de saison aussi commun que son équipe ?

selon @footmercato, en plus de Lala et Centonze, il y aurait également eu "de brèves" discussions avec Thomas Foket le latéral de Reims, mais sans aller vraiment plus loin.



Longoria disposerait de deux autres pistes, en L1 et à l'étranger (surement Maehl voir tweet précédent).