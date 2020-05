OM – Mercato : encore un ancien de l’ASSE refuse d’épauler Villas-Boas ! 

true

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud s’est mis à la recherche d’un remplaçant à Andoni Zubizarreta. Pour l’instant, cette quête n’est pas un franc succès.

Voilà bientôt deux semaines que l’OM a annoncé le départ d’Andoni Zubizarreta. Le club phocéen a officialisé la nouvelle avant de se faire incendier par la majorité des supporters, conscients que l’avenir d’André Villas-Boas serait forcément impacté. Depuis, le technicien portugais a rassuré sur son futur, affirmant qu’il envisageait de rester à l’OM la saison prochaine. Les mots de ses joueurs l’auraient notamment convaincu de rester fidèle à la ville phocéenne.

En attendant, on ne peut pas dire que le dossier du remplaçant de Zubizarreta ait beaucoup avancé. La Provence revient sur cette quête difficile dans son édition du jour et affirme qu’une short-list a été dressée. Des personnes ont même été contactées, avec des profils bien ciblés. La nationalité importera peu, la perle rare devra surtout correspondre au portrait dressé par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt.

Comolli, c’est pour pour l’OM

Le nom de Damien Comolli a couru, mais il n’a pas été sollicité et il n’était pas intéressé. Après le refus de Vincent Tong Cuong, les anciens de l’ASSE ne réussissent donc pas vraiment à l’OM sur ce dossier. On apprend enfin qu’Olivier Pickeu a aussi été contacté. L’ancien manager général du SCO d’Angers, licencié en avril dernier, serait toutefois plus proche de l’AS Monaco.