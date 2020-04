OM – Mercato : le modèle de Kamara en route pour le PSG ?

true

Replacé devant la défense, Boubacar Kamara réalise une saison solide à l’OM. Le joueur de 20 ans a dévoilé ses modèles… dont Kalidou Koulibaly (28 ans), suivi par le PSG.

S’il y a bien un joueur de l’OM qui sera très suivi au mercato, ce sera Boubacar Kamara. Replacé au poste de sentinelle en cours de saison par André Villas-Boas, le jeune Marseillais (20 ans) y brille de mille feux. La bonne nouvelle pour les supporters de l’OM, c’est que le compagnon de Coralie Porrovecchio entend poursuivre sa carrière au sein de son club formateur.

Devenu un maillon fort de l’OM cette saison, Kamara doit honorer ce nouveau statut et cela passe par des questions périphériques au domaine sportif pur et dur. Dans une interview accordée au site Ligue1.fr, le Marseillais a ainsi livré les noms de ses modèles dans le football actuel… et ce ne sont pas des milieux défensifs mais des défenseurs centraux.

🗞Droits TV : Le 5 avril, l’OM devait encaisser 13,90M€ de part relative à la « notoriété ». Si la Ligue 1 ne reprend pas d’ici au 5 juin, prochaine date de versement, l’OM ne touchera pas les 16,90M€ prévus initialement. Soit un manque à gagner de 30,8M€. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/LFGxGpr64J — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 5, 2020

« En ce moment, j’aime beaucoup Kalidou Koulibaly et Virgil van Dijk. Il s’agit des deux références à mon poste, des joueurs durs, difficiles à passer, avec un bon jeu long et du caractère », a glissé le futur papa, pisté de près par le Milan AC. Leonardo, qui a coché le nom du solide stoppeur de Naples en haut de la liste des successeurs de Thiago Silva au PSG, doit être conforté dans son choix.