OM - Mercato : l’attaquant de Villas-Boas est connu, l’OL et le LOSC l’ont aussi approché !

André Villas-Boas a peut-être trouvé son facteur X en attaque. « On avance, a confirmé AVB hier soir après la rencontre contre le LOSC. C’est un petit joueur de 18 ou 19 ans qui va arriver. Il vient ici pour travailler, ce n’est pas un attaquant de référence. C’est une pépite comme vous dites souvent. Son nom n’est jamais sorti. J’ai gagné ! Il prend l’avion demain soir (aujourd’hui), je crois. Est-il Portugais ? Non ! » Selon Foot Mercato, il s’agirait pourtant de Marcos Paulo (Fluminense, 19 ans).

🚨Info : L'@OM_Officiel a enfin trouvé son attaquant tant recherché. Il s'agit de Marcos Paulo 🇧🇷🇵🇹. Même s'ils restent encore quelques détails à régler, l'attaquant de @FluminenseFC est attendu à Marseille cette semaine. Transfert supérieur à 10M€.https://t.co/ShJyFJ6jhz — Santi' FM (@Santi_J_FM) September 21, 2020

Un transfert de l'ordre de 10 M€ pour Paulo

Là où le coach de l’OM se trompe encore, c’est que le nom du talent portugais a déjà fuité dans la presse cet été en L1. L’international U19 portugais, qui a inscrit 8 buts en 49 matches et délivré 8 passes décisives au Brésil, aurait donné don accord ces derniers jours pour rejoindre l’OM.

« Villas-Boas suit de près les performances de ce talent depuis un peu plus d'un an, affirme FM. L'été dernier, son nom apparaissait déjà parmi les cibles potentielles du club. Il a également été plus récemment pisté par l’OL et le LOSC. » Si quelques détails juridiques restent encore à régler, l'indemnité versée par l'OM à Fluminense devrait être supérieure à 10M€.