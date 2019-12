OM – Mercato : le départ de Strootman facilité… par le PSG ?

true

Kevin Strootman (29 ans), qui pourrait aller voir ailleurs au mercato hivernal, serait ciblé par le Milan AC. Le PSG pourrait décanter ce dossier épineux à l’OM.

Le cas Kevin Strootman divise à l’OM. Dans l’équipe type d’André Villas-Boas, le milieu néerlandais ne semble pas avoir sa place dès l’instant où Boubacar Kamara évolue au poste de sentinelle.

Dans cette configuration, il semble que l’OM possède un parfait équilibre, avec une défense solide (Gonzalez – Caleta-Car) et un milieu travailleur (Rongier – Sanson). Si Villas-Boas apprécie le qualités de Strootman, humaines et sportives, il n’oublie pas que Frank McCourt souhaite dégraisser au mercato. Et que le salaire du milieu néerlandais est de trop pour ses finances. En cas de départ, le Milan AC serait intéressé par le profil de l’ancien milieu de l’AS Rome.

Le PSG suit Aranguiz, plan A de l’AC Milan devant Strootman

L’intéressé ne serait toutefois qu’un plan B derrière Charles Aranguiz. L’international chilien est une belle réussite du Bayer Leverkusen depuis son arrivée en Allemagne en 2015 et présente l’avantage d’être libre en juin 2020. Selon Globo, les Rossoneri se sont penchés sur son cas… au même titre que le PSG ! Le club de la capitale garde un œil sur Aranguiz qu’il voit comme une opportunité de mercato. S’il venait à passer à l’action, l’AC Milan jetterait sans doutes son énergie sur Strootman, d’autant qu’il pourrait perdre Lucas Paqueta ciblé… par le PSG.