OM – Mercato : le Stade Rennais fonce sur le remplaçant de M’Baye Niang

Conscient du risque de perdre M’Baye Niang, le Stade Rennais a déjà lancé l’assaut du côté d’Amiens pour Serhou Guirassy (24 ans).

Bien que le dossier M’Baye Niang soit loin d’être conclu avec l’Olympique de Marseille et même si cela pourrait encore durer de nombreuses semaines, le Stade Rennais n’a aucune intention d’être pris au dépourvu sur le poste d’avant-centre. Comme le confirme « L’Equipe », Serhou Guirassy (SC Amiens, 24 ans) serait bien la priorité.

Des offres supérieures à 10 M€ seraient partie pour Guirassy

Auteur de 9 buts et 1 passe décisive en 23 matches de Ligue 1 et sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien Lillois a séduit Julien Stéphan. Le coach rennais le voit « comme l’élément à même de compléter son secteur offensif » et pousse d’ailleurs dans le sens de sa venue. Une perspective qui séduit d’ailleurs Guirassy, courtisé par West Ham en Angleterre, mais qui s’imagine bien repasser par une étape française avant son grand départ pour l’étranger.

Toujours selon « L’Equipe », des discussions entre Rennes et Amiens ont bien été amorcées. Cela se serait même matérialisé par des offres concrètes. Pour l’heure, le club picard attend 20 M€. Une somme un peu importante pour un joueur valorisé entre 12 et 15 M€ dans le marché post Covid. Mais les négociations ne sont pas rompues et Rennes a montré son envie en formulant des propositions dépassant déjà les 10 M€.