OM – Mercato : l’OL était le plan A d’Al-Walid bin Talal !

true

Les rumeurs d’un éventuel rachat de l’OM par Al-Walid Ben Talal se renforce un peu plus chaque jour. Le club phocéen n’aurait pas été son premier choix…

C’est un ping-pong sans fin… Chaque jour, une nouvelle rumeur naît concernant le rachat de l’Olympique de Marseille par Al-Walid bin Talal. Et le lendemain, le club se fend d’un communiqué pour expliquer que, non, Frank McCourt ne veut pas se défaire d’un actif lui ayant coûté plus de 300 M€… Pourtant, les toutes dernières nouvelles vont encore dans le sens d’un rachat de l’OM par le richissime Saoudien.

Mieux, une rumeur prétend aujourd’hui que l’OL était son premier choix avant de se faire rabrouer par Jean-Michel Aulas, décidément sur tous les fronts depuis quelques semaines. C’est le journaliste de C-News Thibaud Vérizian qui a lâché cette petite bombe lors d’un récent échange avec des supporters.

Aulas aurait dit non à Al-Walid bin Talal

« Al-Walid bin Talal a décidé de se faire conseiller pour racheter un club, explique notre confrère. Et on lui a dit de foncer sur Lyon, qui est stable et a un superbe centre de formation. Sauf qu’Aulas a été clair, net et précis, c’est non (…) Ses conseillers lui ont alors dit d’acheter l’OM. Ce que je sais, c’est qu’il y a des banques françaises qui sont dans le dossier et qui aident l’Arabie Saoudite à être en lien avec l’OM, à faire des propositions pour que ça soit carré. J’ai eu des confirmations de toutes parts. »