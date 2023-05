OM - Mercato : Longoria prêt à se jeter sur une pépite du PSG !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

L’OM veut recruter jeune et n’hésiterait pas à aller piocher au PSG ! Bien informé sur les arcanes du club phocéen, Marwan Belkacem a lâché cette petite bombe hier soir. « Javier Ribalta et Longoria ont rencontré l'entourage de Mahamadou Diawara, grand espoir du PSG au milieu de terrain, convoité par plusieurs clubs français et européens, a expliqué l’insider à Be Football. L'OM a pris connaissance du refus de l’entourage du joueur de prolonger au PSG et de sa volonté d'un projet sportif clair. L'opération est considérée comme délicate au vu de l'attachement du jeune joueur à son club formateur, mais l'état-major marseillais aimerait en faire une priorité. »

Si la piste menant au jeune milieu offensif parisien de 18 ans est qualifiée de crédible dans l’entourage de l’OM, le compte Twitter La Minute OM a apporté un éclairage supplémentaire : « Précision : le club montre un réel intérêt pour ce jeune joueur mais ce sont des membres du centre de formation qui ont discuté avec son entourage, et non Javier Ribalta et Pablo Longoria. »

