OM – Mercato : Niang (Stade Rennais) n’est pas le seul buteur de L1 pisté

La réunion du 8 mars sera décisive à l’OM. Celle-ci mettra aux prises André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud et permettra peut-être de dessiner les contours des pistes du mercato estival.

La première est pourtant déjà identifiée : M’Baye Niang. Évoquée en janvier dernier, cette rumeur est confirmée par L’Équipe ce jeudi. Le staff de l’OM estime que le club manque de joueurs capables de créer des déséquilibres. Plusieurs profils sont ciblés mais Zubizarreta apprécie particulièrement l’attaquant sénégalais du Stade Rennais.

L’OM apprécie toujours Dia…

Un premier contact a eu lieu avec son entourage il y a trois semaines. l’intéressé pourrait être intéressé, sa compagne étant de la région marseillaise. Une ouverture serait même plus que possible si le Stade Rennais n’accroche pas la Ligue des champions en fin de saison. Seul hic et il est de taille : Niang pourrait coûter cher, lui qui est évalué à 30 M€ par Transfermarkt.

… moins cher que Niang

Si d’aventure cette piste venait se refroidir au Stade Rennais, un autre nom plaît beaucoup à l’OM : Boulaye Dia (23 ans). « Le duo André Villas-Boas – Andoni Zubizarreta ne veut pas perdre de temps. Le directeur sportif de l’OM a donc déjà activé ses réseaux et a ciblé plusieurs profils. Celui du Rémois Boulaye Dia lui plaît », précise le quotidien sportif en plus de la priorité Niang. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Stade de Reims, Dia est estimé à 5,5 M€.