OM - Mercato : Pierre Ménès voit McCourt ruiner le rêve de Villas-Boas face au PSG

La réalité mathématique est implacable. Grâce à sa victoire face au FC Nantes (3-1), l'OM est tout proche du podium de Ligue 1 et peut espérer encore mieux. Avec deux matchs en retard à jouer face au RC Lens et l’OGC Nice, Marseille peut-être considéré comme un leader virtuel de Ligue 1. De quoi espérer disputer le titre au PSG cette saison ?

Villas-Boas rêve d'un coup de mou du PSG

Au micro de Canal+, André Villas-Boas n'a pas fui la possibilité. S'il y a une chance de griller Thomas Tuchel et sa bande, le coach de l'OM ne s'en privera pas. « Si cette année, ce n'est pas un championnat pour le PSG, on doit être là pour profiter de cette chance. Le PSG a trois points en moins que la saison dernière, il n'y a pas trop de différence. Il faut être très bon et très régulier pour enchaîner. C'est un peu tôt mais si avec les deux matchs en retard on peut se rapprocher... Et ensuite avec le match qui nous reste à jouer contre eux, revenir à leur hauteur. On va voir... », a glissé AVB.

« Si l’OM vend trois joueurs cet hiver, ils ne joueront pas le titre »

Pierre Ménès n’a pas jeté la pierre devant les d’ambitions d'AVB, loin de là. Le consultant de Canal+ a toutefois imaginé que les exigences de vente de Frank McCourt au mercato hivernal pourraient ruiner le rêve du « Special Two » d'aller titiller le PSG. « Moi, ce qui me fait peur, c’est la volonté de McCourt de vendre cet hiver, a-t-il glissé sur le plateau du CFC. Ils n’ont pas vendu cet été et ont des impératifs vis-à-vis du fair-play financier bien qu’il soit plus clément en période de Covid. Si l’OM vend trois joueurs cet hiver, comme j'entends le dire pour Thauvin, Caleta-Car et Sanson, ils ne joueront pas le titre. »