OM – Mercato : Rongier alourdit l’ardoise auprès du FC Nantes

La qualification de l’OM en Ligue des champions devrait permettre au FC Nantes de récupérer un chèque bienvenu en ces temps de crise sanitaire et économique.

L’OM disputera la prochaine Ligue des champions. N’en déplaise à certains forcenés, le club phocéen a acquis cette qualification sur le terrain après 28 journées de L1 et filera donc rejoindre le PSG dans la plus belle des coupes d’Europe.

Si certains observateurs s’inquiètent déjà de la compétitivité des hommes d’André Villas-Boas en C1, les finances de l’OM ne sont pas non plus un terreau fertile pour les louanges. Jean-Michel Aulas l’a rappelé ce week-end : l’état économique du club phocéen laisse à désirer. L’UEFA et son fair-play financier menacent même toujours autant.

Encore 2 M€ de l’OM à régler au FC Nantes ?

Dans ce registre, l’OM pourrait perdre encore plus le bénéfice de son petit exploit sportif. Comme certains suiveurs marseillais l’ont rappelé, une clause dans le contrat de Valentin Rongier prévoyait le versement de 2M€ de bonus au FC Nantes en cas de qualification pour la Ligue des champions. C’est le cas. Waldemar Kita doit donc se frotter les mains de voir le club phocéen avoir su écarter la concurrence vers la C1.