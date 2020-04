OM – Mercato : un goleador déchu du Real Madrid conseillé à Villas-Boas

true

Le Phocéen a listé les dix recrues qui pourraient être des bons coups pour l’OM au prochain mercato. Mariano Diaz (Real Madrid, 26 ans) en fait partie.

Jacques-Henri Eyraud veut frapper fort à l’OM : il a demandé aux gros salaires du vestiaire de baisser leurs émoluments. Florian Thauvin et Steve Mandanda seraient déjà informés de la mesure envisagée par leur président pour assurer la pérennité du club phocéen. Des discussions seraient même lancées, avec quelques grincements parmi certains joueurs marseillais.

Dans ce contexte, l’hypothèse soulevée par Mohamed Bouhafsi pour le mercato de l’OM semble prendre du plomb dans l’aile. Elle avait pourtant du sens. « Les prêts sans options d’achats ne sont pas de mauvaises idées, surtout lorsqu’on a des objectifs à très court terme, comme l’OM avec la Champions League. Un joueur comme Mariano Diaz, par exemple, peut être très intéressant car il ne joue pas au Real Madrid », a récemment conseillé le journaliste de RMC Sport au Phocéen. Ni une ni deux, le site pro-marseillais a inclus l’ancien buteur de l’OL (26 ans) dans la liste des 10 recrues qui pourraient faire l’affaire à l’OM au mercato.

Mariano plutôt vers l’Angleterre ?

L’option a déjà été refroidie. « Financièrement, ça me semble très compliqué pour Marseille, explique Benjamin Bruchet, du site Furialiga.fr. Il émarge à plus de 4 M€ net par an. Il y aura surtout une grosse concurrence des clubs de Premier League qui le suivent, voire d’autres clubs espagnols. La seule solution serait donc un prêt, et je ne suis pas sûr que ce soit ce que le joueur et le Real souhaitent. C’est pour cela que je vois plus un départ en Angleterre. »