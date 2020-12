OM - Mercato : un gros coup de pouce du LOSC avec Thauvin ?

Le cas Florian Thauvin (27 ans) devient de plus en plus problématique à l’OM. En fin de contrat en juin 2021, le champion du monde sera libre de discuter avec qui bon lui semble en janvier s’il ne trouve pas de terrain d’entente avec ses actuels dirigeants. Sur ce sujet, Pablo Longoria a entretenu le flou et évoqué la nécessité de « préparer différents scénarios. »

Longoria gêné sur la question Thauvin

« C'est une bonne question, a-t-il répondu à La Provence lorsqu'il lui a été demandé où en étaient les discussions concernant une éventuelle prolongation et s'il se préparait à un départ de l'international français. Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la saison prochaine, si on continue avec ou sans public... On doit s'adapter à la situation. »

Le FC Séville adore vraiment Bamba

Estadio Deportivo assure que le FC Séville est toujours à l’affût dans le dossier Thauvin, Monchi étant particulièrement attaché à recruter en L1. C’est alors que le LOSC pourrait entrer en jeu et sauver l’OM. Le média espagnol ajoute en effet que le club andalou apprécie également le profil de Jonathan Bamba, très saignant cette saison (5 buts, 6 passes décisives). L’intérêt existe depuis près d'un mois et demi et le FC Séville pourrait se manifester dès cet hiver. Et ainsi lâcher Thauvin pour de bon ?