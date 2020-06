OM – Mercato : une cible du Stade Rennais pour remplacer Thauvin ?

true

Si l’OM veut vendre Florian Thauvin au mercato, son remplaçant pourrait-il se nommer Jérémie Boga ? Ciblé par le Stade Rennais, le Marseillais de Sassuolo (23 ans) a envie de venir.

L’OM ne regardera pas à la dépense pour Florian Thauvin. Ou plutôt si, dans le sens d’une baisse. Ce week-end, L’Équipe a fait savoir que le club phocéen pourrait brader son champion du monde pour être sûr de toucher de l’argent à un an de la fin de son contrat.

Comme l’a expliqué Manu Lonjon dans son live Twitch de dimanche soir, Thauvin n’a aucune raison de partir. « Ce n’est pas le moment de partir pour lui, il a envie de jouer la Ligue des champions avec l’OM, a-t-il rappelé. Il faut peut-être voir la situation en janvier. Mais si j’étais lui, je ne serais pas pressé de partir. »

Si l’OM parvenait à boucler son départ cet été, un remplaçant s’est déjà avancé pour le faire oublier sur la Canebière : Jérémie Boga. A 23 ans, le Marseillais de naissance s’éclate à Sassuolo, où son sens du dribble fait mouche. Ciblé par le Stade Rennais, l’intéressé ne dirait pas non à son club de cœur.

Boga rêve de l’OM depuis tout petit

« Depuis tout petit, Marseille c’est un club qui me fait rêver. Je suis né à Marseille. Tout jeune qui est né à Marseille rêve de jouer à l’OM. Après, des regrets d’être parti si tôt, non. Je pense qu’on a pris bonne décision avec mes parents de partir à Chelsea, surtout quand on a vu le projet. C’était la meilleure décision que je pouvais prendre », a-t-il assuré à Téléfoot. Sous contrat jusqu’en 2022, Boga a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 24 apparitions en Serie A cette saison.