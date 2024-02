OM Mercato : une légende de l’OL rejette le modèle McCourt - Textor

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Consultant pour Canal+, Sidney Govou garde un œil particulièrement critique sur ce qui se passe en Ligue 1. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, l’ancien international tricolore a comparé les projets portés par Frank McCourt à l’OM et John Textor à l’OL.

« Je n’aime pas ce système »

« McCourt ? C’est l’histoire d’un investisseur étranger qui a mis beaucoup d’argent au départ et ne veut plus en mettre. Il multiplie les achats et les ventes, les prêts avec option d’achat, obligatoire, pas obligatoire… Lyon est en train de faire la même chose. Le résultat, c’est qu’il n’y a plus aucune stabilité. Les clubs français ont besoin d’argent, et les seuls qui en ont, ce sont les pays du Golfe et les Américains. Je ne sais pas pourquoi, les Américains ont décidé d’investir dans le foot européen ».

Pour l’ancienne gloire de l’OL, il ne faut pas tomber sur Pablo Longoria, qui doit « rendre des comptes » et gère le club en fonction des désidératas de son patron : « Tout cela se fait au détriment du sportif. Je le déplore, je n’aime pas ce système. Mais c’est celui dans lequel on va devoir vivre, et ce n’est que le début ».

