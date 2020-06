OM – Mercato : Villas-Boas ne se voit pas rester après 2021

true

En marge des élections pour la présidence du FC Porto, André Villas-Boas a expliqué aux médias portugais qu’il allait rester un an de plus à l’OM mais qu’il partirait en 2021.

Ce week-end ont lieu les élections pour la présidence du FC Porto. En tant que supporter de la première heure, André Villas-Boas n’a pas manqué de se rendre aux urnes afin d’apporter sa voix à l’emblématique président Jorge Nuno Pinto da Costa (82 ans), en poste depuis… 1982 et qui a permis aux Dragoes de prendre le meilleur sur le Benfica pendant deux décennies.

Au sortir du vote, AVB a été interrogé sur son avenir, lui qui ne cesse de dire qu’il arrêtera bientôt d’entraîner et qu’il se verrait bien devenir président du FCP. Il a confirmé ces dires, assurant – et c’est ce qui intéressera les supporters de l’OM – qu’il allait rester encore un an à Marseille avant de partir…

« Revenir à Porto ? Ce n’est pas impossible mais ce sera difficile. En tout cas, ce n’est pas par manque de propositions de Pinto da Costa. Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. »